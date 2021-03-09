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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan sürekli olarak gerilimi artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk düşmanlarıyla bir araya gelen Yunanistan, Mısır ile Türkiye ilişkilerinden tedirgin olmuş, Dışişleri Bakanı Dendias'ı acilen Kahire'ye göndermişti. Son olarak Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye karşıtı tehlikeli bir hamle yaptı. Kıbrıs açıklarına F-15 jetlerini yollayan Suudi Arabistan'ın askeri hareketliliği uydu fotoğraflarına yansıdı.

09.03.2021 09:51 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:51
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığını Mısır'ın dikkate almasıyla Doğu Akdeniz'deki dengeler değişti. Ankara Kahire'e ile anlaşma imzalayabileceğini duyurdu, etekleri tutuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı apar topar Mısır'a gönderdi.

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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'yle bir araya gelen Dendias, resmi Twitter mesajında Türkiye'ye değinmedi ancak Mısır'ın attığı 18. parsel adımının tamamen teknik bir karar olduğunu savundu.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Yunan medyası ise Mısır'ın Türkiye ile anlaşacağı yönündeki haberleri yalanladığını ileri sürdü. To Vima gazetesi Mısır ve Yunanistan'ın 28. meridyen adımına rağmen anlaşmaya vardığını yazdı.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Ancak Yunan medyasında Kahire'ye karşı öfke dolu başlıklar göze çarpıyor. Ta Nea 'Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu' başlığını kullandı, Proto Thema 'Mısır'dan kalleşlik' ifadesini başlığına çekti.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın safında yer alan Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a F-15 jetlerini gönderiyor!

Doğu Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerden Mısır, bölgede enerji kaynakları araştırmak için çıktığı ihalede faaliyet alanı olarak 28. meridyenin doğusunun, başka bir deyişle Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırını belirledi.

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