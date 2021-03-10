SON DAKİKA: Tarihe geçecek fotoğraf! Rahibe polislerin önüne kapanıp yalvardı
Dünya, bir ayı aşkın süredir devam eden olayları dehşet içinde izlerken, ülke her sabaha kanlı gösterilerle uyanıyor. Son dakika haberine göre, gece yarısı evlere baskın düzenlenirken, bir fotoğraf var ki tüm dünyanın gündemine oturdu. Ülkede bir ayı aşkın süredir halk sokaklarda, yaşanan korkunç olayları tüm dünya dehşete kapılarak izliyor. Sokaklar kan gölüne dönerken, art arda ortaya çıkan yeni görüntüler tüyler ürperten nitelikte. Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi darbeyle ele geçirdiği Myanmar'ın Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.
10.03.2021 16:21
- Son Güncelleme: 10.03.2021 16:28
Ülkede bir ayı aşkın süredir halk sokaklarda, yaşanan korkunç olayları tüm dünya dehşete kapılarak izliyor. Sokaklar kan gölüne dönerken, art arda ortaya çıkan yeni görüntüler tüyler ürperten nitelikte.
Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için greve giden demir yolu çalışanlarının evlerine baskın düzenledi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, Yangon şehrinde asker ve polislerin, demir yolu çalışanlarının lojmanlarının bulunduğu Mingalar Taung Nyunt Mahallesi'ne sabah saatlerinde baskın düzenleyip grevdeki çalışanları gözaltına aldığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin baskınından günler önce Myanmar Demir Yolu Çalışanları Sendikası askeri yönetime karşı genel grev ilan etmişti. Öte yandan Yangon'da bugünkü darbe karşıtı protestoları bastıran güvenlik güçleri, Kuzey Okkalapa ilçesinde yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı.
Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi darbeyle ele geçirdiği Myanmar'ın Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.