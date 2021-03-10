SON DAKİKA: Tarihe geçecek fotoğraf! Rahibe polislerin önüne kapanıp yalvardı

Dünya, bir ayı aşkın süredir devam eden olayları dehşet içinde izlerken, ülke her sabaha kanlı gösterilerle uyanıyor. Son dakika haberine göre, gece yarısı evlere baskın düzenlenirken, bir fotoğraf var ki tüm dünyanın gündemine oturdu. Ülkede bir ayı aşkın süredir halk sokaklarda, yaşanan korkunç olayları tüm dünya dehşete kapılarak izliyor. Sokaklar kan gölüne dönerken, art arda ortaya çıkan yeni görüntüler tüyler ürperten nitelikte. Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi darbeyle ele geçirdiği Myanmar'ın Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.

10.03.2021 16:21 - Son Güncelleme: 10.03.2021 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





