Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya soruşturmasında sırtından bıçaklayan eski İngiliz ajanın, kızı Ivanka ile olan buluşmaları resmi raporlara girdi. Christopher Steele'ın, Ivanka Trump'a İskoçya'dan hediye getirdiği ortaya çıktı.
10.12.2019 14:29
- Son Güncelleme: 10.12.2019 14:29
Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Michael Horowitz tarafından açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi tarafından hazırlanan rapor, FBI'ın Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki ilişkiler konusunda soruşturma başlatmada haklı olduğunu bildiriyor.
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