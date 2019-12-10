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Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya soruşturmasında sırtından bıçaklayan eski İngiliz ajanın, kızı Ivanka ile olan buluşmaları resmi raporlara girdi. Christopher Steele'ın, Ivanka Trump'a İskoçya'dan hediye getirdiği ortaya çıktı.

10.12.2019 14:29 - Son Güncelleme: 10.12.2019 14:29
Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Michael Horowitz tarafından açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi tarafından hazırlanan rapor, FBI'ın Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki ilişkiler konusunda soruşturma başlatmada haklı olduğunu bildiriyor.

Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

Dairenin başındaki Michael Horowitz'in hazırladığı rapor bir yandan Trump ve destekçileri tarafından Rusya soruşturmasına tepki bağlamında sürekli tekrarlanan teori ve eleştirileri reddederken, diğer yandan da FBI içerisindeki hatalar ve yanlış kararlara işaret ediyor.

Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

Yani rapor ne Trump'ın destekçilerine ne de karşıtlarına tamamen destek veriyor. Rapora göre, FBI siyasi taraflılıkla hareket etmedi ancak kuruluşun yönetim zincirine kadar uzanan 'ciddi düzeyde ihmaller' vardı.

Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

Rapor, gizli nitelikteki Dış İstihbarat İzleme Mahkemesi'ne Trump kampanyasının eski danışmanlarından Carter Page'ın görüşmelerinin takip altına alınması için yapılan izin başvuruları ve daha sonra bu izinlerin sürelerinin uzatılmasında 17 adet 'ciddi hata ya da ihmal' tespit etti.

Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

Rapora göre, bu yapılan hatalar, başvuruların dayandırıldığı gerekçeleri gerçekte olduğundan daha güçlü gösterdi. Ancak rapor, FBI'ın Page'ı gizli dinlenmesini haklı bulurken, bu süreçte herhangi bir siyasi amaç güdüldüğü yönünde belgelenmiş ya da sözel kanıtın olmadığını kaydetti.

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