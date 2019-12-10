Azil soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı! Trump'ı ele veren isimle Ivanka Trump'ın ilişkisi ortaya çıktı!

Rapora göre, bu yapılan hatalar, başvuruların dayandırıldığı gerekçeleri gerçekte olduğundan daha güçlü gösterdi. Ancak rapor, FBI'ın Page'ı gizli dinlenmesini haklı bulurken, bu süreçte herhangi bir siyasi amaç güdüldüğü yönünde belgelenmiş ya da sözel kanıtın olmadığını kaydetti.