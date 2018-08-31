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İngiltere'yi sarsan cinayette flaş gelişme

İngiltere'de günlerdir gündemi meşgul eden cinayet soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

31 Ağustos 2018 Cuma, 09:50:06
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İngiltereyi sarsan cinayette flaş gelişme

İngiltere'nin günlerdir konuştuğu olayda sonuca ulaşıldı, sevgilisi ve annesini öldüren adam yakalandı.

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İngiltereyi sarsan cinayette flaş gelişme

Birmingham'a bağlı Solihull'da Pazartesi günü sabah servislerinde acil servis arandı.

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İngiltereyi sarsan cinayette flaş gelişme

İki kadın bir evde bıçaklanmış halde bulundu.

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İngiltereyi sarsan cinayette flaş gelişme

Polisler, saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Raneem Oudeh ve 49 yaşındaki Khaola Saleem'in hayatını kaybettiği belirledi.

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İngiltereyi sarsan cinayette flaş gelişme

Olay yerini inceleyen dedektifler, bıçaklı saldırıyı Oudeh'in eski sevgilisi Janbaz Tarin'in yaptığını gösteren kanıtlar buldu.

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