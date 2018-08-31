İngiltereyi sarsan cinayette flaş gelişme

İngiltere'yi sarsan cinayette flaş gelişme
İngiltere'de günlerdir gündemi meşgul eden cinayet soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.
31 Ağustos 2018 Cuma, 09:50:06
İngiltere'nin günlerdir konuştuğu olayda sonuca ulaşıldı, sevgilisi ve annesini öldüren adam yakalandı.
Birmingham'a bağlı Solihull'da Pazartesi günü sabah servislerinde acil servis arandı.
İki kadın bir evde bıçaklanmış halde bulundu.
Polisler, saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Raneem Oudeh ve 49 yaşındaki Khaola Saleem'in hayatını kaybettiği belirledi.
Olay yerini inceleyen dedektifler, bıçaklı saldırıyı Oudeh'in eski sevgilisi Janbaz Tarin'in yaptığını gösteren kanıtlar buldu.