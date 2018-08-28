İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiyenin denizdeki gücü ne kadar?)

İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiye'nin denizdeki gücü ne kadar?)
Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste....
28 Ağustos 2018 Salı, 20:30:24 Güncelleme: 20:36:01
Önümüzdeki süreçte yoğun enerji kavgalarına sahne olacak Akdeniz'de Suriye savaşını bahane ederek tüm ülkeler askeri varlıklarını arttırırken ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı olarak Akdeniz enerji yataklarını paylaşırken Türkiye de egemenlik haklarını kısıtlayacak girişimlere karşı planlamalarını yapıyor.
Peki Türkiye'nin denizdeki gücü ne kadar? Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü dünyada sayılı! Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...
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