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İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiye'nin denizdeki gücü ne kadar?)

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste....

28 Ağustos 2018 Salı, 20:30:24 Güncelleme: 20:36:01
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İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiyenin denizdeki gücü ne kadar?)

Doğu Akdeniz, hem enerji hem de askeri güvenlik açısından dünyanın en kritik bölgelerinden biri oldu. Hemen bütün ülke donanmaları burada.

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İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiyenin denizdeki gücü ne kadar?)

Türkiye için en hayati güvenlik tehditleri bu bölgede yoğunlaşıyor. Türkiye'nin acil olarak KKTC'de kapsamlı bir deniz üssü kurması gerekiyor. Türkiye'nin Gölcük'ten sonra en büyük deniz üssü olan Aksaz benzeri bir üssün, Kuzey Kıbrıs'ta kurulması, Türkiye'nin elini güçlendirecek.

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İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiyenin denizdeki gücü ne kadar?)

Önümüzdeki süreçte yoğun enerji kavgalarına sahne olacak Akdeniz'de Suriye savaşını bahane ederek tüm ülkeler askeri varlıklarını arttırırken ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı olarak Akdeniz enerji yataklarını paylaşırken Türkiye de egemenlik haklarını kısıtlayacak girişimlere karşı planlamalarını yapıyor.

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İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiyenin denizdeki gücü ne kadar?)

Bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na sunulan öneride, Türkiye'nin KKTC'de uygun bir mevkide deniz üssü kurması gerektiği belirtildi.

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İşte ülkelerin deniz kuvvetleri gücü! (Türkiyenin denizdeki gücü ne kadar?)

Peki Türkiye'nin denizdeki gücü ne kadar? Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü dünyada sayılı! Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

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