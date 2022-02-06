İngiltere'nin yeni kraliçesi belli oldu! 2. Elizabeth ölmeden açıkladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahta çıkışının 70'inci yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Prens Charles tahta geçtiğinde eşi Camilla'nın kraliçe olarak anılmasını istediğini belirtti. Charles'in 2. eşi Camilla, Prenses Diana'yı mahveden kadın olarak biliniyor.
06.02.2022 14:41
- Son Güncelleme: 06.02.2022 14:43
İngiltere Kraliçesi 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in 6 Şubat 1952'de tahta çıkışının üzerinden tam 70 yıl geçti.
Tahta en uzun kalan İngiltere hükümdarı unvanına sahip Kraliçe, yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Elizabeth mesajında oğlu Prens Charles tahta geçtiğinde Camilla'nın kralın eşi olarak anılmasının içten bir dileği olduğunu söyledi.
İngiltere Kraliçesi, "Zamanı geldiğinde ve oğlum Charles kral olduğunda, bana verdiğiniz desteğin aynısını ona ve Camilla'ya vereceğinizi biliyorum" dedi.