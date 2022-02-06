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Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...

Bolivya'da yaşayan avukat ve fitness modeli Vanesa Medina sosyal medyada olay oldu! Vanesa Medina oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği elbise nedeniyle eleştirildi. Okulun diğer velileri Medina'nın kıyafetini 'fazla abartı' bulduklarını ifade etti. İşte modelin o kıyafeti...

06.02.2022 13:24 - Son Güncelleme: 06.02.2022 13:37
Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanesa Medina'nın oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği kıyafet tepkilere neden oldu.

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Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...

Ön tarafından göğüs dekolteli ve arka tarafından mini bir elbise giyen Medina, aracından indikten sonra oğlunu okuluna kadar götürdü.

Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...

Ancak Medina'nın okula geldiği kıyafet, diğer velilerin yoğun eleştirisine maruz kaldı.

Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...

Okul velileri, ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini ve Medina'nın giydiği kıyafetin 'fazla abartı' olduğu yorumlarında bulundu.

Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...

Sosyal medya hesabından hakkındaki eleştirilere yanıt veren Medina, "Bana karşı kötü niyetli oldukları için böyle bir şey öne sürdüler.

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