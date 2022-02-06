Annenin kıyafeti olay oldu! Oğlunu okula böyle bıraktı! Veliler tepki gösterdi: Çok sexy...
Bolivya'da yaşayan avukat ve fitness modeli Vanesa Medina sosyal medyada olay oldu! Vanesa Medina oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği elbise nedeniyle eleştirildi. Okulun diğer velileri Medina'nın kıyafetini 'fazla abartı' bulduklarını ifade etti. İşte modelin o kıyafeti...
06.02.2022 13:24
- Son Güncelleme: 06.02.2022 13:37
Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanesa Medina'nın oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği kıyafet tepkilere neden oldu.