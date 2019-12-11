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İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

İngiltere tarihinin en kritik seçimlerinden biri için nefesler tutuldu, son kamuoyu yoklamaları iktidarla ana muhalefet arasındaki farkın kapandığını gösteriyor. Brexit taraftarları ve karşıtlarının çarpışmasına sahne olacak seçimin sonucu Avrupa'nın kaderini değiştirebilir.

11.12.2019 17:45 - Son Güncelleme: 11.12.2019 18:05
İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

İngiltere'de son dönemin sonucu en çok merakla beklenen genel seçimine artık saatler kaldı. Liderler kampanya faaliyetlerini bugün noktalayacak. Siyah oy sandıkları yola çıktı bile.

İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

BBC Türkçe'den Emre Temel'in haberine göre, gerek İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar, gerekse de iktidardaki Muhafazakar Parti'yle ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları, seçimi özellikle de gelecek nesiller açısından daha da hayati hale getiriyor.

İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

YouGov şirketi tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Muhafazakar Parti'yle İşçi Partisi arasındaki farkın kapandığını gösterdi.

İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

Yine de araştırmaya göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti 650 üyeli Avam Kamarası'nda yüzde 43 oyla 339 sandalye kazanacak ve 28 sandalyelik bir çoğunluğa sahip olacak.

İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

Dar bölge seçim sistemi nedeniyle Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi için yüzde 34 oy ve 231 sandalye, Liberal Demokrat Parti için yüzde 12 oy ve 15 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) için yüzde 3 oy ve 41 sandalye, Yeşil Parti için yüzde 3 oy ve 1 sandalye, Galler partisi Plaid Cymru için ise yüzde 1 oy ve 4 sandalye öngörülüyor.

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