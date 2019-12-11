İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler
İngiltere tarihinin en kritik seçimlerinden biri için nefesler tutuldu, son kamuoyu yoklamaları iktidarla ana muhalefet arasındaki farkın kapandığını gösteriyor. Brexit taraftarları ve karşıtlarının çarpışmasına sahne olacak seçimin sonucu Avrupa'nın kaderini değiştirebilir.
BBC Türkçe'den Emre Temel'in haberine göre, gerek İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar, gerekse de iktidardaki Muhafazakar Parti'yle ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları, seçimi özellikle de gelecek nesiller açısından daha da hayati hale getiriyor.
Dar bölge seçim sistemi nedeniyle Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi için yüzde 34 oy ve 231 sandalye, Liberal Demokrat Parti için yüzde 12 oy ve 15 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) için yüzde 3 oy ve 41 sandalye, Yeşil Parti için yüzde 3 oy ve 1 sandalye, Galler partisi Plaid Cymru için ise yüzde 1 oy ve 4 sandalye öngörülüyor.