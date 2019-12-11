İngiltere'de seçim sandıkları yola çıktı! İşte son anketler

Dar bölge seçim sistemi nedeniyle Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi için yüzde 34 oy ve 231 sandalye, Liberal Demokrat Parti için yüzde 12 oy ve 15 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) için yüzde 3 oy ve 41 sandalye, Yeşil Parti için yüzde 3 oy ve 1 sandalye, Galler partisi Plaid Cymru için ise yüzde 1 oy ve 4 sandalye öngörülüyor.