Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm sebebi açıklandı. Ölüm nedeninin yüksek doz uyuşturucu olduğu doğrulanan prens hakkında iddiaların ardı arkası ise kesilmiyor.

12.12.2019 11:13 - Son Güncelleme: 12.12.2019 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





