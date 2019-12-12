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Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm sebebi açıklandı. Ölüm nedeninin yüksek doz uyuşturucu olduğu doğrulanan prens hakkında iddiaların ardı arkası ise kesilmiyor.

12.12.2019 11:13 - Son Güncelleme: 12.12.2019 11:23
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki lüks dairesinde ölü bulunmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeni son yolculuğuna siyah bir tüle sarılı şekilde uğurlanmış, dünya kamuoyunun dikkatini çeken bu törenin bir tür gelenek olduğu öğrenilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

İngiltere'de Westminster Adliyesinin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

GÜNLERCE SÜREN PARTİLER DÜZENLİYORDU

İngiliz polisinin, Kasımi'nin Knightsbridge semtindeki çok sayıda uyuşturucu bulmasının ardından İngiliz basını, Londra'da moda sektörünün içinde olan prensin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...

Kasımi'nin, cinsel ilişki süresini uzatması için yüksek miktarda metamfetamin de aldığını iddia eden İngiliz basınının iddiaları, İngiliz mahkemesininden açıklanan rapor sonrasında doğrulanmış oldu.

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