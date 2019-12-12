Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'nin ölüm nedeni kesinleşti! Yok yok...
Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm sebebi açıklandı. Ölüm nedeninin yüksek doz uyuşturucu olduğu doğrulanan prens hakkında iddiaların ardı arkası ise kesilmiyor.
12.12.2019 11:13
- Son Güncelleme: 12.12.2019 11:23
GÜNLERCE SÜREN PARTİLER DÜZENLİYORDU
İngiliz polisinin, Kasımi'nin Knightsbridge semtindeki çok sayıda uyuşturucu bulmasının ardından İngiliz basını, Londra'da moda sektörünün içinde olan prensin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini öne sürdü.
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