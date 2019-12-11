Türkiye adının anlamı ne, ne demek? İşte ülkelerin isimlerinin anlamları...

Bahreyn 'çift deniz' anlamına geliyor, ülkeye haritada baktığınızda iki denizin arasında bulunuyor. İspanya ismi ise 'tavşan diyarı' anlamına geliyor. Bu ismi ülkeye Kartacalılar vermiş ve onlardan sonra ülkeye hâkim olan Romalılar da devam ettirmiş.

Trinidad ve Tobago'yu da denizci Kristof Kolomb isimlendirmiş. Trinidad 'üç tepe', Tobago ise 'tütün' anlamına geliyor.