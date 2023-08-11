İngiltere'de sağlık sistemi krizi alarm veriyor! Doktorlar bu yıl beşinci kez greve gitti

İngiltere'de pratisyen hekimler, hükümetle zam konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bu yıl beşinci kez greve gitti. Pratisyen hekimler, saatlik ücretin 20 sterline çıkarılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesi taleplerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı önünde yaptıkları gösteride dile getirdi. Saatlik ücretin 14 sterlinden (yaklaşık 480 lira) 20 sterline (yaklaşık 680 lira) çıkarılmasını talep ettiklerini aktaran Laurenson, "Bize '15 yıldır bekleyin' diyorlar. Bütün hükümetler, bize bu yalanı söyledi. 15 gün grev yaptık, hükümet mesajımızı alana kadar grev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. İşte detaylar...