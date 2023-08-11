İngiltere'de pratisyen hekimler, hükümetle zam konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bu yıl beşinci kez greve gitti. Pratisyen hekimler, saatlik ücretin 20 sterline çıkarılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesi taleplerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı önünde yaptıkları gösteride dile getirdi. Saatlik ücretin 14 sterlinden (yaklaşık 480 lira) 20 sterline (yaklaşık 680 lira) çıkarılmasını talep ettiklerini aktaran Laurenson, "Bize '15 yıldır bekleyin' diyorlar. Bütün hükümetler, bize bu yalanı söyledi. 15 gün grev yaptık, hükümet mesajımızı alana kadar grev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. İşte detaylar...
İngiliz Tabipler Birliği'ne (BMA) bağlı doktorlar, hükümetin yüzde 5'lik zam teklifini, hem enflasyonun altında kaldığı hem de son 15 yılda enflasyon altında zam aldıkları gerekçesiyle kabul etmeyerek 5 gün iş bırakma kararı aldı.
Hükümetin teklifine karşı yüzde 35'lik bir maaş düzenlemesi talep eden pratisyen hekimler, 15 Ağustos'a kadar grev yapacak.
BMA sözcüsü ve pratisyen hekim Sumi Manirajan, yaklaşık 50 bin meslektaşının bugün itibarıyla iş bıraktığını ifade ederek, "Pratisyen hekimler yaklaşık 4 yıldır saatlik en az 14 sterline (yaklaşık 480 lira) çalışıyor. Çoğu 5-6 yıl Tıp Fakültesi okuyup yüz binlerce sterlin ödeyerek mezun oldu ve saatlik 14 sterline çalışıyorlar." dedi.