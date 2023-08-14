"Kazıklı Voyvoda kanlı gözyaşları döktü!" 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirtmiş cesedi Fatih Sultan Mehmet'e götürülmüştü!

Asıl adı Vlad Tepeş olan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde Eflak Bölgesi'nin hükümdarı olan 'Kazıklı Voyvoda", Brom Stoker'ın 'Drakula' adlı romanına ilham verdi. Düşmanlarına yaşattığı vahşetten ötürü Kazıklı Vlad ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen ünlü kont hakkında yapılan bir araştırma ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmış olabilir. İşte haberin detayları.
Düşmanlarına yaşattığı vahşetle dünya tarihine geçen Kont Vlad Tepe, kanlı gözyaşları dökmüş olabilir mi?
İtalya'da bulunan Katanya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hükümdarlığı döneminde Avrupa'yı kana bulayan Vlad Tepeş, nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda hakkında ilginç bir gerçeği ortaya koymuş olabilir.
1457 ve 1475'te Vlad Tepeş tarafından Sibiu, şehrinin liderlerine vergi tahsilatı ve diğer konular için yazılan mektuplarda yapılan araştırmalarda, proteinler ve peptitler toplandı.