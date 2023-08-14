"Kazıklı Voyvoda kanlı gözyaşları döktü!" 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirtmiş cesedi Fatih Sultan Mehmet'e götürülmüştü!

Asıl adı Vlad Tepeş olan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde Eflak Bölgesi'nin hükümdarı olan 'Kazıklı Voyvoda", Brom Stoker'ın 'Drakula' adlı romanına ilham verdi. Düşmanlarına yaşattığı vahşetten ötürü Kazıklı Vlad ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen ünlü kont hakkında yapılan bir araştırma ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmış olabilir. İşte haberin detayları.