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İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...

İngiltere yaşanan ve tüyler ürperten olayı, İngiliz basını son dakika olarak geçti. 25 yaşındaki adam eski sevgilisini vahşi bir şekilde öldürdü. Eski sevgilisini çağırdığı mekanda öldüren katilin savunması ise kan dondurdu.

13.04.2019 10:45 - Son Güncelleme: 13.04.2019 10:49
İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...

İngiltere'nin Leeds kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eski sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldüren katilin kendini pişkin bir şekilde savunması ise adeta pes dedirtti.

İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...

Bu yaşanan olay önce İngiltere medyasında daha sonra ise tüm dünya medyasında son dakika kodu ile duyurulunca, insanlar arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...

25 yaşındaki Joe Atkinson, 24 yaşındaki sevgilisi Poppy Devey Waterhouse'u öldürdüğünü itiraf etti.

'Matematik dahisi' olarak görülen Poppy Devey Waterhouse'un 3 yıllık ilişkilerini Ekim ayında bitirmesini kabul edemediğini ifade etti. 14 Aralık'ta buluştukları eski sevgilisini, o gün mutfakta bulduğu bıçakla öldürdüğünü ilk kez itiraf etti.

İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...

Matematik bölümü mezunu erkek, müebbet hapis cezası aldı.

İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...

YÜZDEN FAZLA KEZ...

Bıçağını, genç kadına yüzden fazla kez sapladığını söyledi.

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