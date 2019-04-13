İngiltere'de kan donduran olay! Yüzden fazla defa...
İngiltere yaşanan ve tüyler ürperten olayı, İngiliz basını son dakika olarak geçti. 25 yaşındaki adam eski sevgilisini vahşi bir şekilde öldürdü. Eski sevgilisini çağırdığı mekanda öldüren katilin savunması ise kan dondurdu.
13.04.2019 10:45
- Son Güncelleme: 13.04.2019 10:49
25 yaşındaki Joe Atkinson, 24 yaşındaki sevgilisi Poppy Devey Waterhouse'u öldürdüğünü itiraf etti.
'Matematik dahisi' olarak görülen Poppy Devey Waterhouse'un 3 yıllık ilişkilerini Ekim ayında bitirmesini kabul edemediğini ifade etti. 14 Aralık'ta buluştukları eski sevgilisini, o gün mutfakta bulduğu bıçakla öldürdüğünü ilk kez itiraf etti.
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