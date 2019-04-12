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Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?

Birçok siyasi ve ekonomik olayda parmağı olduğu konuşulan, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rothschild ailesi... Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Peki Rothschild ailesi kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rothschild ailesi sahip olduğu bu sınırsız ve karanlık gücü nereden alıyor? İşte dünyanın en karanlık ailesi olarak kabul edilen Rothschild ailesinin sırlarla dolu hikayesi...

12.04.2019 20:19 - Son Güncelleme: 12.04.2019 21:04
Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?

1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.

Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?

Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.

Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?

Ancak bir ailenin sıfırdan dünyanın en etkili 'hanedanlıklarından' birine dönüşmesi, herzaman ilgi çekici bir hikayedir.

Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu.

Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir?

Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler.

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