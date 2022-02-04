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İngiltere'de istifa depremi! Boris Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds, Başbakanlık binasında düzenlenen ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partiler nedeniyle birkaç saat arayla görevlerinden istifa etti.

04.02.2022 01:27 - Son Güncelleme: 04.02.2022 01:28
İngiltere’de istifa depremi! Boris Johnson’ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

Mirza, Başbakan Johnson'ın, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başsavcı olduğu dönemde pedofili Jimmy Savile'i yargılamada başarısız olduğu yönündeki bir iddiayı dile getirmesi ve bu yanıltıcı iddia nedeniyle özür dilemeyi reddetmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

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İngiltere’de istifa depremi! Boris Johnson’ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, Özel Kalem Müdürü Rosenfield'ın da Johnson'a istifasını sunduğu ve başbakanın istifayı kabul ettiğini ancak bu pozisyona birisi atanana kadar Rosenfield'ın görevine devam edeceğini bildirdi.

İngiltere’de istifa depremi! Boris Johnson’ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

Görevinden istifa eden bir diğer isim Reynolds'ın ise Dışişleri Bakanlığındaki görevine geri döneceği bildirildi.

İngiltere’de istifa depremi! Boris Johnson’ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

Boris Johnson'ın üst düzey yardımcılarının istifaları, başbakanın partisi içindeki liderliğiyle ilgili artan rahatsızlığın ardından geldi.

İngiltere’de istifa depremi! Boris Johnson’ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

Johnson, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili raporunu yayımlamasının ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu 10 Numara ve Kabine Ofisi'nin yönetim şekliyle ilgili değişiklikler yapacağı sözünü vermişti.

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