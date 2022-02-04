İngiltere’de istifa depremi! Boris Johnson’ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, Özel Kalem Müdürü Rosenfield'ın da Johnson'a istifasını sunduğu ve başbakanın istifayı kabul ettiğini ancak bu pozisyona birisi atanana kadar Rosenfield'ın görevine devam edeceğini bildirdi.