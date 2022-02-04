İngiltere'de istifa depremi! Boris Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda görevi bıraktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds, Başbakanlık binasında düzenlenen ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partiler nedeniyle birkaç saat arayla görevlerinden istifa etti.
04.02.2022 01:27
- Son Güncelleme: 04.02.2022 01:28
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Politika Şefi Munira Mirza, İletişim Direktörü Jack Doyle, Özel Kalem Müdürü Dan Rosenfield ve Müşteşarı Martin Reynolds görevlerini bıraktıklarını açıkladı.
Mirza, Başbakan Johnson'ın, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın başsavcı olduğu dönemde pedofili Jimmy Savile'i yargılamada başarısız olduğu yönündeki bir iddiayı dile getirmesi ve bu yanıltıcı iddia nedeniyle özür dilemeyi reddetmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.
Boris Johnson'ın üst düzey yardımcılarının istifaları, başbakanın partisi içindeki liderliğiyle ilgili artan rahatsızlığın ardından geldi.