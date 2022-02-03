Uzaydan geldiğine inanılıyor! Dünyanın en büyüğü! Tam 555.55 karat! Siyah elmas Enigma'nın değeri dudak uçuklattı
İngiliz müzayede evi Sotheby's'de uzaydan geldiği düşünülen dünyanın en büyük kesim siyah elmasını açık arttırmayla satışa çıkarıldı. "Enigma" adı verilen 555,55 karatlık siyah elmasın yaklaşık 3-5 milyon sterline (yaklaşık 90 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.
03.02.2022 17:03
- Son Güncelleme: 03.02.2022 17:21
Sotheby's'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde sergilenmeye başlanan "Enigma" adı verilen 555,55 karatlık siyah elmas 3-9 Şubat'ta çevrim içi olarak açık arttırmaya sunulacak.
Üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen ve yapısında meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornitin de yer aldığı siyah elmas 10 Şubat'ta yeni sahibini bulacak.
Mevcut sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra son halini aldı.
Orta Doğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline (yaklaşık 90 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.