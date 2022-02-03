Uzaydan geldiğine inanılıyor! Dünyanın en büyüğü! Tam 555.55 karat! Siyah elmas Enigma’nın değeri dudak uçuklattı

Üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen ve yapısında meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornitin de yer aldığı siyah elmas 10 Şubat'ta yeni sahibini bulacak.