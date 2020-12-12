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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Türk İHA ve SİHA'ları sahada büyük etki yarattı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) bir konuşma yaptı. Wallace, konuşmasında, Türkiye'nin İHA, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını söyledi. Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek gösterdi.

12.12.2020 16:14 - Son Güncelleme: 12.12.2020 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





