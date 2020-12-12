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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Türk İHA ve SİHA'ları sahada büyük etki yarattı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Türk İHA ve SİHA'ları sahada büyük etki yarattı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) bir konuşma yaptı. Wallace, konuşmasında, Türkiye'nin İHA, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını söyledi. Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek gösterdi.
12.12.2020 16:14
- Son Güncelleme: 12.12.2020 16:24
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA ve SİHA'larının sahada büyük etki yarattığını söyledi. Wallace, İngiltere'nin artık savunma teknolojisinde geride kaldığını itiraf etti.
"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİLİKLER YAPTI"
Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin etkin olarak kullanıldığını vurgulayan Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini imha ettiğini anlattı.
Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayiinde yenilikler yaptığını söyledi.
"TÜRK İHA'LARI DÜŞMANA GERÇEK ZORLUKLAR YAŞATMA KAPASİTESİNE SAHİP"
Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.
İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.