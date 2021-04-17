İngiltere Prens Philip’e veda ediyor! Dünya canlı yayından takip ediyor
Son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'e Windsor Kalesi'nde veda edilecek. Cenaze aracının arkasında 3 oğlu, kızı ve 2 torunu, Prens William ve Prens Harry yürüyecek. Kalenin içindeki Sen George şapelinde düzenlenecek törene halkın katılımına izin verilmiyor. Tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.
17.04.2021 17:12
- Son Güncelleme: 17.04.2021 17:33
İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni başladı. Cenaze Prens Philip'in tasarımına katkı sunduğu özel bir cenaze arabasıyla taşınıyor. Törene Covid kuralları gereği sadece 30 kişi katılacak.
Törende Covid kuralları geçerli olacak ve herkes maske takacak, sosyal mesafeye uyacak. Cenaze aracının arkasında 3 oğlu, kızı ve 2 torunu, Prens William ve Prens Harry yürüyecek.
Kraliçe doğrudan aracıyla Şapele gidecek. Covid kuralları gereği şapelde tek başına oturacak ve diğer tüm katılımcılar gibi maske takacak. Prens Philip'in ölmeden önce cenaze törenini ayrıntısına kadar kendisinin hazırladığı belirtiliyor.
Geçit törenine katılmayacak aile üyeleri şapele gitmek için araçla ayrılacaklar. Geçitte cenazenin arkasından yürüyecek kraliyet üyeleri devlet kapısından ayrılarak yerlerini alacaklar.
Geçit yürüyüşü başlayacak. Cenaze arkasında aile fertleri dışında üst düzey askerler ve bağlı birlikler de yürüyecekler. Kraliçe tören geçitinin ardında araçta olacak ve şapele araçla geçecek. Silah atışları yapılacak ve çanlar çalacak.