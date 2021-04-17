İngiltere Prens Philip’e veda ediyor! Dünya canlı yayından takip ediyor

Son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'e Windsor Kalesi'nde veda edilecek. Cenaze aracının arkasında 3 oğlu, kızı ve 2 torunu, Prens William ve Prens Harry yürüyecek. Kalenin içindeki Sen George şapelinde düzenlenecek törene halkın katılımına izin verilmiyor. Tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.

17.04.2021 17:12 - Son Güncelleme: 17.04.2021 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





