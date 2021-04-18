'Denizden babam çıksa yerim' diyenler bir kez daha düşünsün! Yakaladığı şey...

Alaska kıyılarında 39 yaşındaki balıkçı, yakaladığı kurt yılan balığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Devasa balığı ve keskin dişlerini gördüğünde gerildiğini anlatan balıkçı, her ne kadar korksa da o anları ölümsüzleştirmek istedi.

18.04.2021 06:38 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





