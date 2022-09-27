İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in serveti kime kalacak? Birleşik Krallık monarşisinin serveti nasıl yönetiliyor?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya servetinin kime kalacağını merak ediyor. Kraliyet ailesinin servetinin değeri 28 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktarın 500 milyon dolarlık kısmını Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel serveti oluşturuyor. Peki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in serveti kime kalacak? Birleşik Krallık monarşisinin serveti nasıl yönetiliyor?
İngiliz monarşisinde 70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyete ait servetin yönetimiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi.
Kraliyet ailesinin servetinin değeri 28 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktarın 500 milyon dolarlık kısmını Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel serveti oluşturuyor.
Servetin içinde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata gözlerini yumduğu İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi de dahil, kişisel yatırımlar, atlar, pul koleksiyonu, mücevherler ve sanat eserleri bulunuyor.
Kişisel servet, 2. Elizabeth'a annesi Elizabeth Bowes-Lyon'un 2002'deki ölümünün ardından kalmıştı.
2. Elizabeth'in bu serveti, şimdi herhangi bir veraset vergisinden muaf şekilde oğlu yeni Kral 3. Charles'a kalacak.
Tartışmalı bir konu olarak yeniden gündeme gelen bu vergi muafiyeti, 1993'te dönemin Başbakanı John Major tarafından "Kraliyetin benzersiz önemine" yapılan atıfla birlikte sağlanmıştı.
KRALİYETİN MÜLKLERİNİ YÖNETEN KURUM: CROWN ESTATE
Kraliyet ailesinin sahip olduğu malvarlığının büyük kısmı İngiliz devleti tarafından atanan bağımsız bir kurul tarafından yönetiliyor.
Crown Estate ismindeki ekonomik yapının kontrol ettiği malvarlığının toplam değeriyse, 19 milyar dolar civarında bulunuyor.
Bu malvarlıkları arasında Londra'nın meşhur caddelerinden Regent Street'in tamamı, geleneksel at yarışlarının düzenlendiği Royal Ascot pisti yer alıyor.
Financial Times gazetesinin kıdemli ekonomi yazarı Andrew Hill, "Crown Estate, Kraliyete ait şirketlerden oluşuyor. Monarşinin başında kim varsa teknik olarak Crown Estate'in de başında o bulunuyor. Monarşinin başındakine danışılabilir fakat Crown Estate'in en üst seviyesinde Kral ya da Kraliçe'nin rolü semboliktir." değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak "Kraliçe 2. Elizabeth: Kraliyet ekonomisinin iç yüzü" başlıklı makale kaleme alan Hill, yaptığı araştırmaların sonucunda Kraliçe 2. Elizabeth'in bazı durumlarda "çok ince bir dokunuşla" fikirlerini komisyon üyelerine ilettiği bilgisine ulaştığını söyledi.
Hill, Kraliyetin sahip olduğu servetin devlet tarafından çok sıkı denetlendiğini ve taht sahibinin çok sınırlı bir esneklik payına sahip olduğunu ifade etti.
Bununla birlikte Crown Estate'den elde edilen gelirin yüzde 25'i, Kraliyet ailesinin masraflarının karşılanması için "Sovereign Grant" fonuna aktarılıyor.
Bu harcamalar arasında mülklerin bakım masrafları, personelin ücretleri, kraliyet üyelerinin katıldığı programlar ve düzenlenen resepsiyonlar bulunuyor.