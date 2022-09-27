İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in serveti kime kalacak? Birleşik Krallık monarşisinin serveti nasıl yönetiliyor?

Son olarak "Kraliçe 2. Elizabeth: Kraliyet ekonomisinin iç yüzü" başlıklı makale kaleme alan Hill, yaptığı araştırmaların sonucunda Kraliçe 2. Elizabeth'in bazı durumlarda "çok ince bir dokunuşla" fikirlerini komisyon üyelerine ilettiği bilgisine ulaştığını söyledi.

Hill, Kraliyetin sahip olduğu servetin devlet tarafından çok sıkı denetlendiğini ve taht sahibinin çok sınırlı bir esneklik payına sahip olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Crown Estate'den elde edilen gelirin yüzde 25'i, Kraliyet ailesinin masraflarının karşılanması için "Sovereign Grant" fonuna aktarılıyor.

Bu harcamalar arasında mülklerin bakım masrafları, personelin ücretleri, kraliyet üyelerinin katıldığı programlar ve düzenlenen resepsiyonlar bulunuyor.