Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA'in müzesinde neler var?
Dünyanın en gizli müzesi açıldı! Bu müze öyle bir müze ki şu anda normal ziyaretçi alınmıyor! Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanında Saddam Hüseyin'in deri ceketinin yer aldığı müze; ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Virginia, Langley'de bulunan genel merkezinin içinde bulunuyor. Tabii ki ziyarete açık değil. İşte 'dünyanın en gizli müzesi'nde sergilenen eserler...
27.09.2022 13:28 - Son Güncelleme: 27.09.2022 14:12
Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA'in müzesinde neler var?
CIA'in girişinde hayatlarını kaybeden çalışanlar için yapılmış bir anıt
Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA'in müzesinde neler var?
ABD Başkanı Joe Biden'a 'çok gizli' verilen brifing kitapları