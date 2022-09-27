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Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA'in müzesinde neler var?

Dünyanın en gizli müzesi açıldı! Bu müze öyle bir müze ki şu anda normal ziyaretçi alınmıyor! Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanında Saddam Hüseyin'in deri ceketinin yer aldığı müze; ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Virginia, Langley'de bulunan genel merkezinin içinde bulunuyor. Tabii ki ziyarete açık değil. İşte 'dünyanın en gizli müzesi'nde sergilenen eserler...

27.09.2022 13:28 - Son Güncelleme: 27.09.2022 14:12
Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA'in müzesinde neler var?
Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA’in müzesinde neler var?

Y﻿aklaşık 600 malzemenin arasında içine kamera gizlenmiş sigara paketi, patlayan martini kadehi gibi soğuk savaş döneminde sıkça kullanılan araçların yanı sıra CIA'in ünlü ve hatta kimisi yakın dönemde gerçekleştirilen operasyonlarından bazı detaylar da bulunuyor.

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CIA'in girişinde hayatlarını kaybeden çalışanlar için yapılmış bir anıt
CIA’in girişinde hayatlarını kaybeden çalışanlar için yapılmış bir anıt

Müzede Usame bin Ladin'in yakalandığı Pakistan, Abbottabad'daki kompleksin modeli de bulunuyor.

Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA'in müzesinde neler var?
Dünyanın en gizli müzesi açıldı! CIA’in müzesinde neler var?

M﻿odel, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2011 yılında gösterilmiş, Başkan da bin Ladin'in ölümüne yol açan baskın için onay vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden'a 'çok gizli' verilen brifing kitapları
ABD Başkanı Joe Biden’a ’çok gizli’ verilen brifing kitapları

Basın turunu ayarlayan müze direktörü Robert Z Byer, bir şeyleri üç boyutlu olarak görmenin operasyonları planlamak için olduğu kadar siyasilere karar almalarında da yardım ettiğini söylüyor.

Başkan John F. Kennedy'nin öldürüldüğü güne ait Başkan'ın İstihbarat Kontrol Listesi'nin (PICL) kopyaları
Başkan John F. Kennedy’nin öldürüldüğü güne ait Başkan’ın İstihbarat Kontrol Listesi’nin PICL kopyaları

B﻿u sene 30 Temmuz'da başka bir ABD füzesi, bu kez Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin bulunduğu kompleksi vurdu.

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