İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı'nı ağırlayacak
Geçtiğimiz günlerde Prens Philip'i kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth önemli bir görüşme yapacak. 95 yaşında olan Kraliçe ABD Başkanı Joe Biden'ı Windsor Kalesi'nde ağırlayacak. Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.
04.06.2021 12:29
- Son Güncelleme: 04.06.2021 12:29
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in gelecek hafta İngiltere'de düzenlenecek G7 zirvesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ı ağırlayacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşmenin 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde yapılacağı ifade edildi.
Buckingham Sarayı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kraliçe, 13 Haziran 2021 Pazar günü Windsor Kalesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve First Lady Jill Biden ile görüşecek." ifadeleri kullanıldı..
Elizabeth, Nisan ayında eşi Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Biden, aynı zamanda Kraliçe'nin görevi süresince gördüğü 13'üncü ABD Başkanı olacak.