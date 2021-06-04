İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı'nı ağırlayacak

Geçtiğimiz günlerde Prens Philip'i kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth önemli bir görüşme yapacak. 95 yaşında olan Kraliçe ABD Başkanı Joe Biden'ı Windsor Kalesi'nde ağırlayacak. Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

04.06.2021 12:29 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





