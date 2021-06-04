Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan'dan gelen görüntüler infial yarattı! Üst üste asker cesetleri...

30 yıldır Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan'a karşı tarihi bir yenilgi almıştı. Söz konusu yenilgi Ermeni halkının hükümete olan tepkisini artırmıştı. Gelen son görüntüler Ermenistan'da yeni bir kaosa yol açacak cinsten. Ermenistan'dan gelen görüntülerde Dağlık Karabağ savaşında hayatını kaybeden askerlerin cesetlerinin üst üste konulduğu görüldü. Ülkede infial yaratan görüntüler hakkında yapılan resmi açıklamada ise itiraf vardı. İşte detaylar…

04.06.2021 12:44 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





