Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan'dan gelen görüntüler infial yarattı! Üst üste asker cesetleri...
30 yıldır Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan'a karşı tarihi bir yenilgi almıştı. Söz konusu yenilgi Ermeni halkının hükümete olan tepkisini artırmıştı. Gelen son görüntüler Ermenistan'da yeni bir kaosa yol açacak cinsten. Ermenistan'dan gelen görüntülerde Dağlık Karabağ savaşında hayatını kaybeden askerlerin cesetlerinin üst üste konulduğu görüldü. Ülkede infial yaratan görüntüler hakkında yapılan resmi açıklamada ise itiraf vardı. İşte detaylar…
04.06.2021 12:44
- Son Güncelleme: 04.06.2021 12:44
Dağlık Karabağ'da Ermenistan askerlerinin sınırı geçmeyi denemeleri tansiyonu yükseltti, türbülanstan çıkamayan Erivan yönetimi ise skandal görüntüler için asker yakınlarından özür diledi.
Mayıs ayı sonunda Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan topraklarına giren bazı Ermenistan askerleri yakalanıp kelepçelendi, birkaç gün sonra bu kez daha kalabalık bir grubun 400 metre ihlal gerçekleştirdiği açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Haziran akşamı yaklaşık 40 Ermeni askerin Kelbecer ilçesine bağlı Armudlu köyü istikametinde ilerlediğini duyurup coğrafi koordinatlarını paylaştı.
Bakü yönetimi, 'provokasyon' olarak nitelediği adımın askerlerin geri çekilmesiyle çözüldüğünü ve Kelbecer çevresinde silah kullanılmadığını da aktardı. Ermenistan ise, söz konusu gelişmeyi 'yanlış bilgi' olarak tanımladı.
ERİVAN'DA GÖSTERİ YAPTILAR
Askerlerinin Azerbaycan topraklarına geçmediğini savunan Erivan yönetimi, gerginliği Bakü'nün bilerek artırdığını ileri sürdü. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, Ermenistan'dan yeni bir özür açıklaması geldi.