İngiliz medyasından bomba Kovid-19 iddiası! Virüs laboratuvarda mı üretildi? Sıfırıncı hasta bulundu mu?
2019'un sün günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son günlerde yeniden laboratuvar sızıntısı iddiaları ile gündemde. İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Covid-19'un Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü. Öte yandan İngiliz basını 'sıfırıncı hasta'nın Çinli yetkililerin yaptığı bir hata sonrası bulunduğunu açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde 2019'un sonlarında ortaya çıkan ölümcül korona virüsün (Covid-19) Çin'de bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü. İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Çinli bilim adamlarının korona virüsü laboratuvarda oluşturdukları ve ardından virüsü yarasalarda gelişmiş gibi göstermek amacıyla "tersine mühendislik" teknikleriyle gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.
Dalgleish ve Sorensen'in araştırmasında, korona virüsün Çinli bilim adamlarının Wuhan'daki bir proje üzerinde çalışırken ortaya çıkmış olabileceğini ifade edilirken, aynı zamanda Çin'in "verileri kasıtlı olarak yok ettiğini, gizlediğini veya değiştirdiğini" öne sürüldü. Ayrıca araştırmada, Çin'de virüs hakkında açıklama yapan insanların susturulduğuna yönelik iddialara da yer verildi.
Dalgleish ve Sorensen, yaklaşık bir yıl önce aşı geliştirmeye çalışırken, virüsün üzerinde değişiklik yapılması halinde oluşabilecek "özgün izlere" rastladıklarını belirterek, ancak virüsün yarasadan oluştuğu bilgisi nedeniyle bilimsel dergiler tarafından araştırmalarının yayımlanmadığını ifade etti. Dalgleish ve Sorensen tarafından yapılan yeni çalışmanın ise, "Quarterly review of Biophysis Discovery" dergisinde yayımlanacağı belirtildi.
İSTİHBARAT DEVREDE
Bu iddialar, dünyayı sarstı! Çin yönetimi, suçlamaları reddederken ABD düğmeye bastı. ABD Başkanı Joe Biden, kurduğu özel ekibe ve laboratuvar sızıntısı iddialarının incelenmesi için 90 gün içerisinde rapor hazırlanması talimatı yolladı. İngiliz medyası ise enstitünün sorumlusu Prof. Dr. Shi Zhengli'yi hedef aldı.