İngiliz Kraliyet Ailesi'nde ortalığı karıştıracak nükleer bomba iddiası! Prens Harry...
II. Elizabeth'in ölümünden sonra İngiltere Kraliyet Ailesi'nde sular adeta durulmuyor. İngiliz medyası Tahta geçen Kral III. Charles'ın hükümdarlığına gölge düşürecek bir skandaldan bahsetti. Skandalın başrolünde ise Prens Harry var. Öte yandan İngiltere Kraliyet Darphanesi yeni hükümdar Kral Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni parayı bastı.
28.10.2022 12:20 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:20
İngiliz Kraliyet Ailesi, son yıllardır büyük sarsıntılar yaşıyor. Prens Harry ve Meghan Markle'ın olaylı evliliği, Prens Andrew'un cinsel istismar skandalları, Prens Philip'in ölümü derken Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle yaşanan taht değişikliği, aileye adeta soluk aldırmıyor.
ABD'li aktris Meghan Markle'la evlendikten sonra ülkeyi terk eden ve Kraliyet Ailesi ile ilgili açıklamaları aylarca konuşulan Prens Harry, bir kez daha krize neden oldu.
Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılan çiftin, Kraliyet Ailesi ile buzları erittiği gündeme gelmişti. Ölüm döşeğindeki büyükannesinin başucundan ayrılmayan Prens Harry'nin aileyle barıştığı söylenirken, eşi Meghan Markle'ın cenaze törenindeki üzgün anları da kameralara yansımıştı.