İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer
İngiliz ekonomi dergisi Economist'ten çarpıcı bir Türkiye analizi geldi. Economist, Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdığını yazdı. Söz konusu haberde Yunanistan'a büyük üstünlük sağlandığı ifade edilirken "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" sözleri kullanıldı.
Ünlü dergi Türkiye'nin ilk kez geçtiğimiz Mart ayında suya indirdiği Alman tasarımı Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdığını yazdı. Üç hafta suyun altında kalabilen Piri Reisi değerlendiren güvenlik uzmanı Johannes Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" diyor.
Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.
BBC'de yer alan habere göre, Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. Piri Reis'in "Reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını" da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.