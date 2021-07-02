Vav TV İzle

İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

İngiliz ekonomi dergisi Economist'ten çarpıcı bir Türkiye analizi geldi. Economist, Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdığını yazdı. Söz konusu haberde Yunanistan'a büyük üstünlük sağlandığı ifade edilirken "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" sözleri kullanıldı.

02.07.2021 14:41 - Son Güncelleme: 02.07.2021 14:42
İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

Ünlü dergi Türkiye'nin ilk kez geçtiğimiz Mart ayında suya indirdiği Alman tasarımı Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdığını yazdı. Üç hafta suyun altında kalabilen Piri Reisi değerlendiren güvenlik uzmanı Johannes Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

Piri Reis denizaltısını Mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yorumladı.

İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.

İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

BBC'de yer alan habere göre, Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. Piri Reis'in "Reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını" da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.

İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerilime vurgu yapılan haberde, Yunanistan'ın Fransız savaş uçakları satın aldığını ve savunma harcamalarını ikiye katlayarak 5,5 milyar Euro'ya çıkardığı belirtildi.