SON DAKİKA: Kanada'da şok iddia! Yatılı kiliselerde 1148 çocuk mezarı bulundu yakıldıkları da iddia ediliyor
Kanada'da British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan 1148 isimsiz çocuk mezarı için tartışmalar sürerken Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi. Brantford Bölgesi Yerli Destek Merkezi tarafından yatılı kilise okullarında kalırken hayatlarını kaybeden çocuklar için bir saygı yürüyüşü düzenlendi. Kanada'daki yatılı kilise okullarını yöneten Regina Katolik Kilisesi Başpiskoposu Bolen ise şunları söyledi "Gerçekten şoke oldum. Bugüne dek ölen çocuklardan cesedi yakılanı hiç duymadım ancak bu konu, mutlaka araştırılmalı. Lütfen Tanrım, bu doğru olmasın."
Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı Üyesi ve Regina Başpiskoposu Donald Bolen, ülkesinde ortaya çıkan yatılı kilise okullarındaki çocuk mezarları ile çocuk cesetlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin, "Gerçekten şoke oldum. Bugüne dek ölen çocuklardan cesedi yakılanı hiç duymadım ancak bu konu, mutlaka araştırılmalı. Lütfen Tanrım, bu doğru olmasın." dedi.
"ÇOCUKLARIN CESETLERİNİN YAKILDIĞI İDDİASI BENİ ŞOKE ETTİ"
En son Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulunda, ölen çocukların cesetlerinin krematoryumda yakıldığı iddiasına ilişkin Bolen, "Çocuk cesetlerinin yakıldığı iddiası, beni şoke etti. Gerçekten şoke oldum. Bugüne dek ölen çocuklardan cesedi yakılanı hiç duymadım ancak bu konu, mutlaka araştırılmalı. Lütfen Tanrım, bu doğru olmasın." diye konuştu.
Yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayan Başpiskopos Bolen, "O zamanlar hükümetin önerdiği yatılı okulları yöneten bir sömürgecilik zihniyeti vardı. Çocukları çok erken yaşta evlerinden alan Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere, birçok kilise bunda suç ortağıydı. Şimdi ise küçük çocukların evlerinden alınıp ailelerinden, dillerinden kültürlerinden maneviyatlarından mahrum bırakıldıklarının büyük matemini tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ HÜKÜMET VE KİLİSELER OLARAK SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"
Donald Bolen, ortada hala acılarla dolu bir taciz tarihi bulunduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu yüzden tarihimizin acı veren bu parçasına, şimdi hükümet ve kiliseler olarak sahip çıkmamız ve işleri daha iyi hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Okullar, yerlileri eğitmek için açıldı ama bu, asimilasyon yoluyla bir eğitim oldu. O çocukların birçoğu evlerine döndüklerinde kendi kültürlerine, dil ya da maneviyatlarına ait değillerdi. Bu aynı zamanda nesiller arası bir travma ve miras haline geldi. Okullarda olanlardan sömürgeci Avrupa kültürü sorumludur. Yapılanlar, Hıristiyanlığın öğretisine de aykırıdır."