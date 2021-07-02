SON DAKİKA: Kanada'da şok iddia! Yatılı kiliselerde 1148 çocuk mezarı bulundu yakıldıkları da iddia ediliyor

"ŞİMDİ HÜKÜMET VE KİLİSELER OLARAK SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Donald Bolen, ortada hala acılarla dolu bir taciz tarihi bulunduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu yüzden tarihimizin acı veren bu parçasına, şimdi hükümet ve kiliseler olarak sahip çıkmamız ve işleri daha iyi hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Okullar, yerlileri eğitmek için açıldı ama bu, asimilasyon yoluyla bir eğitim oldu. O çocukların birçoğu evlerine döndüklerinde kendi kültürlerine, dil ya da maneviyatlarına ait değillerdi. Bu aynı zamanda nesiller arası bir travma ve miras haline geldi. Okullarda olanlardan sömürgeci Avrupa kültürü sorumludur. Yapılanlar, Hıristiyanlığın öğretisine de aykırıdır."