Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı
Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, hava trafiğinde en az 1 saat aksama yaşandı. Yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği, ancak bazılarının uçuşları kaçırdığı öğrenildi. Türkiye'de THY'yi hedef alan T24, Oda TV gibi bir takım çamur medyası, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağı iddiasında bulunmuş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise söz konusu haberler için "YALANDIR YALANDIR YALANDIR" diyerek kısa ve net konuştu. İftira sahibi medya organlarının THY'yi hedef almak yerine Paris'teki protestoları okuyucuya duyurmalarını bekliyoruz...
02.07.2021 17:18
- Son Güncelleme: 02.07.2021 17:20
Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanının çalışanlarından oluşan Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikalarının üyeleri, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primlerin kaldırılmasını içeren "iş sözleşmelerine uyum planının geri çekilmesi" çağrısında bulunarak 1-5 Temmuz arasında grev kararı aldı.