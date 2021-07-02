Vav TV İzle

Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, hava trafiğinde en az 1 saat aksama yaşandı. Yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği, ancak bazılarının uçuşları kaçırdığı öğrenildi. Türkiye'de THY'yi hedef alan T24, Oda TV gibi bir takım çamur medyası, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağı iddiasında bulunmuş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise söz konusu haberler için "YALANDIR YALANDIR YALANDIR" diyerek kısa ve net konuştu. İftira sahibi medya organlarının THY'yi hedef almak yerine Paris'teki protestoları okuyucuya duyurmalarını bekliyoruz...

02.07.2021 17:18 - Son Güncelleme: 02.07.2021 17:20
Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Polis biber gazıyla müdahalede bulunurken, taraflar arasında arbede çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanının çalışanlarından oluşan Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikalarının üyeleri, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primlerin kaldırılmasını içeren "iş sözleşmelerine uyum planının geri çekilmesi" çağrısında bulunarak 1-5 Temmuz arasında grev kararı aldı.

Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Bugün Charles de Gaulle Havalimanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, hava trafiğinde en az 1 saat aksama yaşandı.

Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği, ancak bazılarının uçuşları kaçırdığı öğrenildi. Unsa üyesi Luis Mendes, havalimanında yaptığı açıklamada, "Planı ve yaklaşık yüzde 20'ye varan kesintiyi reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı

Havacılık sektörünün korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğinin farkın olduğunu dile getiren Mendes, "Konjonktürel olarak gösterilen çabalara karşı hazırız, ancak yapısal ve daimi değişiklere değil" dedi.