İngiliz basını Türk denizaltılarındaki AIP özelliğine hayran kaldı: Dengeler Türkiye lehine dönecek!

DENİZALTI PROJESİ NATO-RUSYA DENGESİNİ ETKİLEYECEK

Karadeniz dışındaki devletlerin Montrö Sözleşmesi'ne göre Karadeniz'de denizaltı konuşlandıramadığına dikkat çekilirken, analiz yazısında "Sonuç olarak, bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin denizaltı filosu, NATO adına Rus donanmasına karşı koyabilecek tek varlıktır. Dolayısıyla Reis sınıfı denizaltı projesi Karadeniz'deki NATO-Rusya dengesini etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.