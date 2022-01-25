İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor
İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü ve iç çamaşırını satarak dünyada olay olan Rebekka Blue kullanıcı adını kullanan TikTok fenomeni Ana Dee, her hareketiyle olay oluyor. İç çamaşırını satarak milyon kazanan Ana Dee, yeni satış ürününü açıkladı. Fenomen isim son olarak rahimden çıkartılan doğum kontrol aparatını (spiral) satacağını duyurdu. İşte çılgın TikTok fenomeni...
25.01.2022 14:19
- Son Güncelleme: 25.01.2022 14:33
Kullanılmış iç çamaşırı ve tükürüğünü satmasıyla gündeme gelen fenomen isim bu sefer satışa sunduğu objeyle ağızları açık bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini açıklayan fenomen isim, 5 yıldan bu yana rahminde olan doğum kontrol aparatını yenilettiğini dile getirdi.