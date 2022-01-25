Vav TV İzle
Haberler Dünya İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü ve iç çamaşırını satarak dünyada olay olan Rebekka Blue kullanıcı adını kullanan TikTok fenomeni Ana Dee, her hareketiyle olay oluyor. İç çamaşırını satarak milyon kazanan Ana Dee, yeni satış ürününü açıkladı. Fenomen isim son olarak rahimden çıkartılan doğum kontrol aparatını (spiral) satacağını duyurdu. İşte çılgın TikTok fenomeni...

25.01.2022 14:19 - Son Güncelleme: 25.01.2022 14:33
İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

TikTok'ta Rebekka Blue kullanıcı adıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Ana Dee, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan hareketlere imza atmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

Kullanılmış iç çamaşırı ve tükürüğünü satmasıyla gündeme gelen fenomen isim bu sefer satışa sunduğu objeyle ağızları açık bıraktı.

İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

Fenomen rahminden çıkartılan doğum kontrolünde kullanılan spirali satacağını duyurdu.

İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini açıklayan fenomen isim, 5 yıldan bu yana rahminde olan doğum kontrol aparatını yenilettiğini dile getirdi.

İç çamaşırını satarak paraya para demedi! Tükürüğünü satan TikTok fenomeni sınırları zorluyor! Şimdi de doğum kontrol aparatını satıyor

Doktor çıkışındaki çöpten eski aparatı geri aldığını söyleyen Dee, satışa çıkartmaya karar verdiğini açıkladı.

SON DAKİKA