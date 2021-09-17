İngiliz basını ifşa etti! İşte Kim Jong Un'un gizli planı! Füzeler ateşlendi
Kuzey Kore'nin Japonya'nın çoğunu vurabilecek güçteki füze denemesi bir anda uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırmıştı. Dünya, hafta başında Kuzey Kore'nin uzun menzilli seyir füzesini test etmesini konuşurken İngiliz basını Kim Jong Un'un gizli planını deşifre etti.
Kuzey Kore'nin trenden ateşlenebilen ve ilk başta 'tanımlanamayan' füzeleri, dünyayı ayağa kaldırdı. Dış dünyaya kapalı ülkenin diktatör lideri Kim Jong-un'un aklında ne olduğunu ve füze teknolojisini, İngiliz basını yazdı.
Seyir füzeleri, balistik füzelerden farklı olarak, uçuşları boyunca dönerek pozisyon değiştirebilir. Böylece beklenmedik açılardan saldırma potansiyeline sahiplerdir. Bu deneme, Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmek için her zamankinden daha çeşitli ve sofistike araçlar için arayışına devam ettiğini gösteriyor.
Pandemi, bir dizi doğal afet ve iç ekonomik zorlukların Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığına temel öncelik vermesini engellemediği çok açık. En son başarıyla tamamlanan test, bir dizi soruyu da gündeme getirdi - Kuzey Kore bunu şimdi neden şimdi yapıyor?
'KENDİNE GÜVENEN' SAVUNMA STRATEJİSİ
Kuzey Kore genel olarak 2019 baharından bu yana nükleer yeteneklerini genişletme yolunda ilerliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Şubat 2019'da eski ABD Başkanı Donald J. Trump ile Vietnam'ın Hanoi kentinde yaptığı başarısız zirveden dönüşünden bu yana, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığına yatırım yapmaya ve "kendine güvenen" bir ulusal savunma stratejisi izlemeye devam etme kararlılığını dile getirdi.
Ancak Kuzey Kore, gıda kıtlığı ve derinleşen ekonomik krizle mücadele ederken neden bunu yapmayı seçiyor? Bu denemelerin, birden fazla amaca hizmet ettiğine inanılıyor.