İngiliz basını ifşa etti! İşte Kim Jong Un’un gizli planı! Füzeler ateşlendi

Seyir füzeleri, balistik füzelerden farklı olarak, uçuşları boyunca dönerek pozisyon değiştirebilir. Böylece beklenmedik açılardan saldırma potansiyeline sahiplerdir. Bu deneme, Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmek için her zamankinden daha çeşitli ve sofistike araçlar için arayışına devam ettiğini gösteriyor.