İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında: Türk halkının gurur kaynağı!
Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları ile dünyanın gözünü kendisine çeviren Türk SİHA'ları son olarak Ermeni basınında yer aldı. Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından olan The Armenian Weekly, "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" manşetini attı. Haberde İHA ve SİHA'lardan övgü ile bahsederken "Türk halkının gurur kaynağı" denildi.
Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.
TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI
Baykar Teknoloji'ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi.
Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.