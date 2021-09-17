İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında: Türk halkının gurur kaynağı!

Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.