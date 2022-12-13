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Haberler Dünya Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ'lı benzetmesi

Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ'lı benzetmesi

2022 Katar Dünya Kupası'nda önce İspanya'yı daha sonra Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkan Fas tarih yazmıştı. Almanya'da yayın yapan Welt isimli televizyon kanalında ise sırf müslüman oldukları için skandal söylemlerle Fas Milli Takımı'nı hedef aldı. Faslı futbolcuların işaret parmağını havaya kaldırmalarından rahatsız olan Welt, "Faslı oyuncular işaret parmaklarını havaya gösteriyorlar. Bu işaret, DEAŞ'in da benimsediği bir selamlaşma sembolüdür" diyerek büyük bir skandala imza attı. Kanal, futbolcuları 'DEAŞ gibi poz vermekle' itham etti.

13.12.2022 01:30 - Son Güncelleme: 13.12.2022 01:41
Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ’lı benzetmesi

Hırvatistan beraberliğiyle başladığı kupa yolculuğunda, grupta Belçika ve Kanada'yı yenen, son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz gibi güçlü bir takımı saf dışı bırakarak son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu..

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Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ’lı benzetmesi

Elemeler ve turnuvada 13 maçtır yenilmeyerek son 4 takım arasına kalan Fas, Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en başarılı Afrika takımı oldu.

Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ’lı benzetmesi

FAS'IN BAŞARISI IRKÇI ALMANLARI RAHATSIZ ETTİ
Almanya'da yayın yapan Welt isimli televizyon kanalında, Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek yarı final oynamaya hak kazanan Fas Futbol Milli Takımı hedef alındı.

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Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ’lı benzetmesi

Almanlar, Faslı futbolcuların işaret parmağını havaya kaldırmalarından rahatsız oldu.

Alman medyasından skandal haber! Faslı Müslüman futbolculara DEAŞ’lı benzetmesi

FUTBOLCULARA TERÖRİST BENZETMESİ YAPTILAR
Welt, "Faslı oyuncular işaret parmaklarını havaya gösteriyorlar. Bu işaret, DEAŞ'in de benimsediği bir selamlaşma sembolüdür" diyerek büyük bir skandala imza attı.

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