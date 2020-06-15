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İkinci dalga resmen patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Çin'de koronavirüsün yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte birçok mahalle yeniden kapatıldı, Brezilya ve Hindistan'da hastanelerde yer kalmadı. ABD'de kalabalık gösterilerin vaka sayılarında artışa yol açmasından korkuluyor.

15.06.2020 11:40 - Son Güncelleme: 15.06.2020 11:40
İkinci dalga patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Bütün yeryüzünü temellerinden sarsan corona virüs salgınında dakikalar önce 8 sekiz milyon rakamı görüldü. Virüsün bulaştığı insanların sayısı 8 milyonu aştı, yaşamını yitirenler ise 435 bin.

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İkinci dalga patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Geçen hafta üst üste günlük vaka sayıları kırılırken, özellikle Çin, Brezilya ve Hindistandan gelen haberler ürkütücü. Corona virüsün en ağır şekilde vurduğu ülke olan ABD'de ise, Pazar günü 20 bin yeni vaka tespit edildi, 331 insan öldü.

İkinci dalga patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Pozitif testlerin 2 milyon 162'e ulaştığı ABD'de, Covid-19 kurbanlarının sayısı 117 binden fazla. ABD'de özellikle George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin, ikinci dalgayı tetiklemesinden duyulan endişe artıyor. Birçok eyalette yeni vaka sayılarında artış kaydediliyor.

İkinci dalga patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Salgının kasıp kavurduğu Brezilya, hem vaka sayısı hem de ölümlerde dünya ikincisi. 867 bin testin pozitif sonuç verdiği Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, 43 bin can kaybı kayıtlara geçti.

İkinci dalga patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Halihazırda günlük en çok ölümün görüldüğü ülke konundaki Brezilya'da, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları yine karantinaya karşı sokaklardaydı. 'Tropik Trump' lakaplı Bolsonaro'nun istifa etmesini isteyenler de, hafta sonu gösteri yaptı. Salgını küçümseyen Brezilya lideri, corona virüs için 'Küçük bir grip' demişti.

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