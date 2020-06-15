İkinci dalga resmen patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...
Çin'de koronavirüsün yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte birçok mahalle yeniden kapatıldı, Brezilya ve Hindistan'da hastanelerde yer kalmadı. ABD'de kalabalık gösterilerin vaka sayılarında artışa yol açmasından korkuluyor.
15.06.2020 11:40
- Son Güncelleme: 15.06.2020 11:40
Halihazırda günlük en çok ölümün görüldüğü ülke konundaki Brezilya'da, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları yine karantinaya karşı sokaklardaydı. 'Tropik Trump' lakaplı Bolsonaro'nun istifa etmesini isteyenler de, hafta sonu gösteri yaptı. Salgını küçümseyen Brezilya lideri, corona virüs için 'Küçük bir grip' demişti.
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