İkinci dalga resmen patladı! Dünya'da vaka sayısı 8 milyonu geçti...

Halihazırda günlük en çok ölümün görüldüğü ülke konundaki Brezilya'da, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları yine karantinaya karşı sokaklardaydı. 'Tropik Trump' lakaplı Bolsonaro'nun istifa etmesini isteyenler de, hafta sonu gösteri yaptı. Salgını küçümseyen Brezilya lideri, corona virüs için 'Küçük bir grip' demişti.