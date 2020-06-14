Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

Bin 107 askeri öğrenciye hitap eden Trump, "Kasaba ve kentlerden, farklı farklı eyaletlerden geliyorsunuz. Burada her ırk, din, renkten insan var. Ancak buraya girdiğinizde, Amerikan ulusuna onurla hizmet eden tek bir ekibin, bir ailenin parçası olmayı kabul ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.