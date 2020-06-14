Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ordu Akademisi'nin mezuniyet töreninde su içmek için diğer elinden destek alması dünyada gündem oldu. Uzmanlar ABD Başkanının beyninde sorun olabileceğini vurguladı. Trump'ın daha önce de beyninde sıkıntı yaşadığı bir süre tedavi gördüğü iddia edilmişti. Dr. Bandy Lee; bu durumun ciddi bir nörolojik işaret olduğunu vurguladı.
14.06.2020 16:32
- Son Güncelleme: 14.06.2020 16:32
Uzun süredir ordu içerisindeki üst düzey askerlerle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, akademinin mezuniyet törenine katıldı. Cumartesi günkü törende su içmek için sağ elini kaldıran Trump'ın sol eliyle destek alması dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Son dakika açıklamalarında bulunan Dr. Bandy Lee, bu durumun normal olmadığını Trump'ın beyninde sorun olabileceğini, kesinlikle beyin taraması yapılması gerektiğini ifade etti.
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