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Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ordu Akademisi'nin mezuniyet töreninde su içmek için diğer elinden destek alması dünyada gündem oldu. Uzmanlar ABD Başkanının beyninde sorun olabileceğini vurguladı. Trump'ın daha önce de beyninde sıkıntı yaşadığı bir süre tedavi gördüğü iddia edilmişti. Dr. Bandy Lee; bu durumun ciddi bir nörolojik işaret olduğunu vurguladı.

14.06.2020 16:32 - Son Güncelleme: 14.06.2020 16:32
Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

Uzun süredir ordu içerisindeki üst düzey askerlerle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, akademinin mezuniyet törenine katıldı. Cumartesi günkü törende su içmek için sağ elini kaldıran Trump'ın sol eliyle destek alması dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Son dakika açıklamalarında bulunan Dr. Bandy Lee, bu durumun normal olmadığını Trump'ın beyninde sorun olabileceğini, kesinlikle beyin taraması yapılması gerektiğini ifade etti.

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Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

Trump, Amerikan ordusunda görev alacak askeri öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ülkenin birliğine vurgu yaptı.

Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

Bin 107 askeri öğrenciye hitap eden Trump, "Kasaba ve kentlerden, farklı farklı eyaletlerden geliyorsunuz. Burada her ırk, din, renkten insan var. Ancak buraya girdiğinizde, Amerikan ulusuna onurla hizmet eden tek bir ekibin, bir ailenin parçası olmayı kabul ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından gündeme gelen "ırkçılık tartışmaları" ile de konuşan Trump, "Ordu, 1960'larda hiç adil olman ırk ayrımcılığı politikalarının sona erdirilmesi ve sivil hakların elde edilmesinde önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Dünya Trump'ın o hareketini konuşuyor! Beyninde sıkıntı mı var?

Daha önce de kamera önündeki 'garip' su içişi nedeniyle dalga geçilen Trump, yine konuşması öncesinde su içerken "zor anlar" yaşadı.

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