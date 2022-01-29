Vav TV İzle
Haberler Dünya İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

İki eşiyle birlikte yaşayan 34 yaşındaki Jimmy Silva yaşantısıyla dünyada olay oldu. Jimmy Silva ilk eşi ChaCha Va Voom geçtiğimiz yıl bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Silva'nın ikinci eşi Summer Pelltier de hamile kaldı. Çift, bebek haberlerini de sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Summer Pelltier'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üçünün aynı karede olduğu poz yayınlanarak "Hamileyiz" ifadelerine yer verildi.

29.01.2022 13:06 - Son Güncelleme: 29.01.2022 13:08
İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

İngiltere'de ikamet eden Jimmy Silva'nın yaşantısı, duyanlarda büyük şaşkınlığa neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

34 yaşındaki Jimmy Silva, eşleri 32 yaşındaki ChaCha Va Voom ve 28 yaşındaki Summer Pelltier ile aynı evde yaşıyor.

İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

Silva, iki eşinden de aynı anda çocuk sahibi olmayı amaçlamasının ardından sadece bir eşini hamile bırakabildi.

İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

28 yaşındaki Summer Pelltier'in hamilelik testinin pozitif çıktığı ve ailenin hamilelik sevinci yaşadığı öğrenildi.

İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

ChaCha'nın geçen yıl doğum yapmasının ardından çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Toplamda 3 çocuk yapak isteyen Silva, ChaCha'dan bir çocuğu daha olmasını istiyor.

SON DAKİKA