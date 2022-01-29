İki eşini de hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı
İki eşiyle birlikte yaşayan 34 yaşındaki Jimmy Silva yaşantısıyla dünyada olay oldu. Jimmy Silva ilk eşi ChaCha Va Voom geçtiğimiz yıl bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Silva'nın ikinci eşi Summer Pelltier de hamile kaldı. Çift, bebek haberlerini de sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Summer Pelltier'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üçünün aynı karede olduğu poz yayınlanarak "Hamileyiz" ifadelerine yer verildi.
29.01.2022 13:06
- Son Güncelleme: 29.01.2022 13:08
34 yaşındaki Jimmy Silva, eşleri 32 yaşındaki ChaCha Va Voom ve 28 yaşındaki Summer Pelltier ile aynı evde yaşıyor.
28 yaşındaki Summer Pelltier'in hamilelik testinin pozitif çıktığı ve ailenin hamilelik sevinci yaşadığı öğrenildi.