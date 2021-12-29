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Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! Jeffrey Epstein de taciz etmiş! Prens Andrew’un "cinsel saldırı" davasında yeni gelişme

Cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler halen sıcaklıklığın koruyor. Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürülüyordu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla ABD'de açılan davanın reddedilmesi talep edildi. Andrew, pedofili ve fuhuş ağı örgütü mağdurlarından 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan yargılanıyor.

29.12.2021 12:04 - Son Güncelleme: 29.12.2021 12:05
Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! Jeffrey Epstein de taciz etmiş! Prens Andrew’un cinsel saldırı davasında yeni gelişme

Prens Andrew'un avukatları, 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan Andrew hakkında açılan davaya ilişkin, Manhattan Federal Mahkemesine başvuruda bulundu.

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Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! Jeffrey Epstein de taciz etmiş! Prens Andrew’un cinsel saldırı davasında yeni gelişme

Avukatlar Andrew Brettler ve Melissa Lerner tarafından yapılan başvuruda, Virginia Giuffre'nin 2019'dan bu yana Colorado'da yaşamadığını ve ABD'de ikamet etmediği için Prens Andrew'u dava edemeyeceği ifade edildi.

Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! Jeffrey Epstein de taciz etmiş! Prens Andrew’un cinsel saldırı davasında yeni gelişme

Avukatlar, mahkemeden, "cinsel saldırı" iddiasıyla açılan davanın, davacının yabancı bir ülkede ikamet ettiği gerekçesiyle reddedilmesini ve ret kararı kesinleşene kadar davaya ilişkin her türlü gelişmenin askıya alınmasını talep etti.

Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! Jeffrey Epstein de taciz etmiş! Prens Andrew’un cinsel saldırı davasında yeni gelişme

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini iddia ederek ağustos ayında New York'ta dava açmıştı.

Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! Jeffrey Epstein de taciz etmiş! Prens Andrew’un cinsel saldırı davasında yeni gelişme

Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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