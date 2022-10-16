Vav TV İzle
Haberler Dünya III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük tutkusuydu

III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük tutkusuydu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan III. Charles yaptığı hamlelerle konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde II. Elizabeth'in asla izin vermediği Kuledeki Prensler için DNA kararıyla gündeme gelen III. Charles'tan yeni bir hamle geldi. Charles, Elizabeth'in en büyük tutkusu yarış atlarından 12'sini satmaya hazırlanıyor. Atlar, 30 yılda 7 milyon sterlin kazandırmıştı.

16.10.2022 18:14 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:14
III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük tutkusuydu

Kral III. Charles'a Kraliçe II. Elizabeth'ten miras kalan en iyi yarış atlarının üçte biri, bu ay Newmarket Tattersalls'da satılacak ve listenin başında Just Fine adlı at yer alıyor. Kraliçe'nin ölümünden sadece iki gün önce Goodwood'da kazanan atı Love Affairs de müzayedede satışa çıkarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük tutkusuydu

Kraliçe II. Elizabeth vefat etmeden önce 37 ata sahipti, ancak şimdi Norfolk'taki Kraliyet Sandringham harasına yakın bir kaynak, at yetiştiriciliği faaliyetinin "sona erdirilmesinin" konuşulduğunu iddia etti.

Kaynak Daily Mail'e şunları söyledi:

"Kraliyet harası üç yıl içinde müze olabilir. Bu gerçekten utanç verici olur."

III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük tutkusuydu

Ancak bir Kraliyet Kaynağı, Kral Charles'ın at yarışı endüstrisi ile Kraliyet Ailesi arasındaki bağı sürdürme niyetinde olduğu konusunda güvence verdi. Kaynak şunları söyledi:

III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük tutkusuydu

"Kral'ın arzusu, Royal Ascot ile olan gelenekleri ve ilişkiyi devam ettirmek ama Majesteleri ile aynı ölçekte değil çünkü Kraliçe'nin bu konuya tutkusu vardı."

III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük tutkusuydu

7 MİLYON STERLİN KAZANDIRMIŞTI

Koleksiyonu yürütmenin bir parçası olarak birkaç at satmak normal olsa da, Kraliçe döneminde yılda sadece yedi at satılıyordu. Şu anda Charles'ın Sandringham'da 60 yarış atı ve 38 damızlık kısrağı bulunuyor ve gelecek yıl 30 yeni taya sahip olması bekleniyor.

SON DAKİKA