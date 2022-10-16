III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük tutkusuydu

7 MİLYON STERLİN KAZANDIRMIŞTI

Koleksiyonu yürütmenin bir parçası olarak birkaç at satmak normal olsa da, Kraliçe döneminde yılda sadece yedi at satılıyordu. Şu anda Charles'ın Sandringham'da 60 yarış atı ve 38 damızlık kısrağı bulunuyor ve gelecek yıl 30 yeni taya sahip olması bekleniyor.