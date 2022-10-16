III. Charles satışa çıkardı! Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük tutkusuydu
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan III. Charles yaptığı hamlelerle konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde II. Elizabeth'in asla izin vermediği Kuledeki Prensler için DNA kararıyla gündeme gelen III. Charles'tan yeni bir hamle geldi. Charles, Elizabeth'in en büyük tutkusu yarış atlarından 12'sini satmaya hazırlanıyor. Atlar, 30 yılda 7 milyon sterlin kazandırmıştı.
16.10.2022 18:14 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:14
Kral III. Charles'a Kraliçe II. Elizabeth'ten miras kalan en iyi yarış atlarının üçte biri, bu ay Newmarket Tattersalls'da satılacak ve listenin başında Just Fine adlı at yer alıyor. Kraliçe'nin ölümünden sadece iki gün önce Goodwood'da kazanan atı Love Affairs de müzayedede satışa çıkarıldı.
Kraliçe II. Elizabeth vefat etmeden önce 37 ata sahipti, ancak şimdi Norfolk'taki Kraliyet Sandringham harasına yakın bir kaynak, at yetiştiriciliği faaliyetinin "sona erdirilmesinin" konuşulduğunu iddia etti.
Kaynak Daily Mail'e şunları söyledi:
"Kraliyet harası üç yıl içinde müze olabilir. Bu gerçekten utanç verici olur."