Yunanistan’dan yeni provokasyon: Sakız Adası Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan skandal sözler: Hazırlanıyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ SİNDİREMEDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık veren Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, "Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis'in eşlik ettiği Floros, ziyaretle ilgili bir açıklama da Twitter hesabından yaptı. Sakız Adası'ndaki Panagia ve Psarron mevkiindeki askeri gözetleme kulelerinin yakınında silahlı askerlerle fotoğraf çektiren Floros, şu ifadeleri kullandı:



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