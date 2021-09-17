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Haberler Dünya ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

Joe Biden'ın ABD askerlerini Afganistan'dan çıkarmasında ülkesindeki tepkiler devam ediyor. Biden yönetiminin Trump sonrası bir dünyada ABD'nin itibarını kurtarma çabaları için bir utanç kaynağı oldu. ABD merkezli dünyaca ünlü Washington Post gazetesi konuyla ilgili "Biden'ın Afganistan'daki hezimeti, Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir" başlıklı bir haber yayınladı.

17.09.2021 13:19 - Son Güncelleme: 17.09.2021 13:19
ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

ABD basınında Başkan Joe Biden'a öfke sürerken, Türkiye'nin bu süreçte attığı stratejik adımların meyvelerini toplamaya başladığını vurguladı. "Biden'ın Afganistan'daki hezimeti, Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir" başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

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ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

Afganistan'ın Taliban'ın eline yıldırım hızıyla düşmesi, Biden yönetiminin Trump sonrası bir dünyada ABD'nin itibarını kurtarma çabaları için bir utanç kaynağı oldu.

ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

Ancak şu anda Taliban'a aracılık etmeyi teklif eden birkaç ABD müttefiki - yani Pakistan, Katar ve Türkiye - için bu durum bir nimet olabilir.

ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

ABD birliklerinin geri çekilmesinden sonra, ABD'nin Taliban ile ilişki kurabilecek, Kabil havaalanını açık tutabilecek ve Taliban rejimi altında bir devletin çöküşünü önlemeye yardımcı olabilecek bölgesel ortaklara ihtiyacı var. En azından Batı kamuoyunun bu fiyaskoyu unutması için zaman kazanmak isteyecektir.

ABD basınından Biden’a suçlama Erdoğan’a övgü! Resmen itiraf ettiler: Afganistan’dan çıkış…

Pakistan'ın güvenlik servisleri uzun süredir Taliban'ı destekliyor. Taliban liderliğiyle görüşmelere ev sahipliği yapan ve Kabil havaalanının işletilmesine yardım teklif eden Katar için de bu durum, dünya sahnesinde görünürlüğünü artırmak için bir şans.

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