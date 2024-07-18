Donald Trump’tan sonra sıra kimde? Suikastçının telefonunda ortaya çıktı: Yeni hedef Kraliyet Ailesi mi? Günler önceden gelen mesaj

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks'un telefonundan çıkanlar dehşete düşürdü. FBI Crooks'un sosyal medyada günler önceden saldırı düzenleyeceğinin işaretini verdiğini ortaya çıkarırken Crooks'un internette yaptığı araştırmalar ise resmen kan dondurdu. Suikastçı Crooks'un Trump'tan sonraki hedefi Kraliyet Ailesi miydi? İşte, Crooks'un telefonundan çıkanlar…
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İNGİLİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA
Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks'un saldırıyı düzenlemeden günler önce internette suikast yapacağını yazdığı gönderi gündem olurken İngiliz The Times'tan gelen bir iddia ise dehşete düşürdü. Crooks'un bir sonraki hedefi Kraliyet Ailesi miydi?