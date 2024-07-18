Donald Trump’tan sonra sıra kimde? Suikastçının telefonunda ortaya çıktı: Yeni hedef Kraliyet Ailesi mi? Günler önceden gelen mesaj

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'a düzenlenen suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks 'un saldırıyı düzenlemeden günler önce internette suikast yapacağını yazdığı gönderi gündem olurken İngiliz The Times'tan gelen bir iddia ise dehşete düşürdü. Crooks'un bir sonraki hedefi Kraliyet Ailesi miydi?

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GÜNLER ÖNCE MESAJ VERMİŞTİ

Gizli Servis ve FBI yetkilileri 17 Temmuz Çarşamba günü ABD senatörlerine verdikleri bilgide 20 yaşındaki Crooks'un saldırıdan birkaç gün önce dijital oyun platformu "Steam" üzerinden "13 Temmuz benim prömiyerim olacak, nasıl gelişeceğini izleyin" mesajını paylaşmıştı.