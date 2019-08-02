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Kennedy ailesinde bir şüpheli ölüm daha! Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti...

ABD'de 1968'de, başkan olan ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu ölen senatör Robert F. Kennedy'nin 22 yaşındaki torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Saoirse Kennedy Hill'in ölüm sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kennedy'nin ölüm sebebi henüz gizemini korurken akıllara Kennedy Ailesi'indeki trajediler silsilesi geldi. Kennedy Hill'in dedesi Robert Kennedy, Demokrat Parti başkan aday adayıyken Los Angeles'ta Sirhan Sirhan adlı 24 yaşındaki Ürdün vatandaşı bir Filistinli tarafından öldürülmüştü. Sirhan, Robert F. Kennedy'yi "İsrail'e desteğinden dolayı" öldürdüğünü söylemişti. Robert F. Kennedy'nin ABD Başkanı olan kardeşi John F. Kennedy de 1963'te Dallas'ta suikast sonucu öldürülmüştü. İşte torun Kennedy'nin sır ölümü ve Kennedy Ailesi'nin suikast bilmecesine ilişkin henüz cevaplanmamış 10 soru!

02.08.2019 15:39 - Son Güncelleme: 02.08.2019 16:03
Kennedy ailesinde bir şüpheli ölüm daha! Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti...

Kennedy Ailesi'inde bir şüpheli ölüm daha! ABD'de 1968'de, başkan olan ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu ölen senatör Robert F. Kennedy'nin 22 yaşındaki torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti.

Kennedy ailesinde bir şüpheli ölüm daha! Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti...

Saoirse Kennedy Hill, dün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Massachusetts'teki Cape Cod Hastanesi, Hill'in ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.

Kennedy ailesinde bir şüpheli ölüm daha! Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti...
Kennedy ailesinde bir şüpheli ölüm daha! Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti...

Ancak Amerikan medyası, Hill'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü öne sürdü.

New York Times gazetesi, Boston'da iletişim öğrencisi olan Hill'in depresyon geçirdiğini iddia etti.

Kennedy ailesinde bir şüpheli ölüm daha! Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti...

CBS Televizyonu ve New York Post gazetesi de haberlerinde aynı iddialara yer verdi.

Hill, Robert ve Ethel Kennedy'nin kızı Courtney Kennedy'nin çocuğu.

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