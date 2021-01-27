Bugünkü
Takvim

Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

Vahşi doğa yine izleyenlerin kanını donduran anlara sahne oldu. Ormanlık alanda gebe bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiği canlı canlı yedi. Geyiğin karnındaki yavrusunu da çıkaran komodo ejderi, henüz gelişmemiş olan yavru geyiği bütün bir şekilde yuttu. Kan donduran anlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Karnı parçalanan ve kanlar içinde kalan geyik can çekişirken, komodo ejderi geyiğin iç organlarını parçalayarak yemeye devam etti. Daha sonra komodo ejderinin yavrusu da saldırıya dahil olurken, şanssız geyik acılar içinde bağırarak paramparça oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi. İşte vahşi doğadaki kan donduran anların kare kare görüntüsü...

27.01.2021 11:11 - Son Güncelleme: 27.01.2021 12:08
Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

Vahşi doğada çekilen görüntüler yine büyük ilgi çekti. Ormanlık alanda gebe bir geyiğe saldıran komodo ejderi, çaresiz geyiği canlı canlı parçalayarak yedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

Talihsiz geyiğin karnındaki yavrusunu çıkaran komodo ejderi, henüz gelişmekte olan yavruyu bütün olarak yuttu.

Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

Tüm bu olaylar sırasında canlı olan ve can çekişen geyiğin sesleri izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

Komodo ejderinin geyiği parçalamasına bir süre sonra bölgede bulunan diğer komodo ejderleri de katıldı.

Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

İŞTE İZLEYENLERİN KANINI DONDURAN O ANLAR...