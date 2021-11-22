ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35'lerini Yunanistan'a mı verecekler?
Hemen hemen her hafta Yunanistan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin Atina'ya verilmesi için Senato'da hızlı bir oylama yapabileceği konuşuluyor. 13 adımlı Atina-Washington savunma işbirliğinin 7'nci adımı oldukça dikkat çekici. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı: "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir."
22.11.2021 13:19
- Son Güncelleme: 22.11.2021 13:19
Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor.
Milliyet'in haberine göre Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu.
Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor.
'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.