ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35’lerini Yunanistan’a mı verecekler?

Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran Günü haftasının ardından Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu, Parlamento ve Senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek, yasa haline gelecek.