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Haberler Dünya ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35'lerini Yunanistan'a mı verecekler?

ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35'lerini Yunanistan'a mı verecekler?

Hemen hemen her hafta Yunanistan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin Atina'ya verilmesi için Senato'da hızlı bir oylama yapabileceği konuşuluyor. 13 adımlı Atina-Washington savunma işbirliğinin 7'nci adımı oldukça dikkat çekici. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı: "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir."

22.11.2021 13:19 - Son Güncelleme: 22.11.2021 13:19
ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35’lerini Yunanistan’a mı verecekler?

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor.

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ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35’lerini Yunanistan’a mı verecekler?

Milliyet'in haberine göre Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu.

ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35’lerini Yunanistan’a mı verecekler?

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor.

ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35’lerini Yunanistan’a mı verecekler?

'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.

ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! Türk F-35’lerini Yunanistan’a mı verecekler?

Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran Günü haftasının ardından Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu, Parlamento ve Senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek, yasa haline gelecek.

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