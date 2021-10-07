Hollanda devlet televizyonunda SİHA övgüsü: Sınıfın en iyisi! Türkiye dünyaya mesaj veriyor!
Gerek Dağlık Karabağ'daki Ermenistan hezimetindeki payı, gerek teröristlerin korkulu rüyası, gerekse de Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın kabusu haline gelen Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Hollanda devlet televizyonu NOS'ta Türkiye giderek daha fazla ülkeye İHA satıyor" başlığıyla yayımlanan makalede SİHA'ların sınıfının en iyisi olduğu vurgulanırken Türkiye'nin dünyaya mesaj verdiği belirtildi.
Hollanda kamu yayıncısı NOS'un Türkiye muhabiri Mitra Nazar, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST üzerine bir yazı kaleme aldı.
HİKAYE 15 YIL ÖNCE BAŞLADI
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan da bahseden Mitra Nazar, "Türk İHA'larının hikayesi yaklaşık 15 yıl önce başladı. Selçuk Bayraktar, Amerikan üniversitesi MIT'den edindiği bilgilerle Türkiye'ye döndü. İlk Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin tasarımı üzerinde çalışmaya başladı.
Bu arada Türk hükümeti, Amerikan insansız hava araçları satın almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Sonra İHA'ları kendileri yapma şansı doğdu.
İlk başarılı test uçuşu 2015 yılında yapıldı. O zamandan beri, insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinin bir parçası oldu.