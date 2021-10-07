Hollanda devlet televizyonunda SİHA övgüsü: Sınıfın en iyisi! Türkiye dünyaya mesaj veriyor!

"AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN GÖSTERİ"

Festivalde gerçekleşen gösterilerin "ağızları açık bıraktığını" söyleyen muhabir, "Aralarında biri neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve açık farkla en çok dikkati O çekiyor" diyerek, AKINCI'nın gördüğü ilgiyi dile getirdi.