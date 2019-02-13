Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

Kendisini izlerken yüzümüzde tebessüm oluşturan Hintli Dayı ,video paylaşım sitesi olan Youtube'ta oldukça popüler bir üne sahip. Village food factory adlı kanalı olan dayımızın yaklaşık 2.5 milyon takipçisi var.

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