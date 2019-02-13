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Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce ilginç şekillerde yemekler yapan Hintli dayı yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı. İşte Hintli dayının yeni marifeti.

13.02.2019 11:36 - Son Güncelleme: 13.02.2019 11:37
Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

Kendisini izlerken yüzümüzde tebessüm oluşturan Hintli Dayı ,video paylaşım sitesi olan Youtube'ta oldukça popüler bir üne sahip. Village food factory adlı kanalı olan dayımızın yaklaşık 2.5 milyon takipçisi var.

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Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

Yemeklerinde bol baharatı eksik etmez ve genellikle akar su kenarlarında yemeklerini yapar.

Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

İşte Hintli dayının yeni marifeti.

Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!
Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!
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