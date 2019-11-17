Hong Kong yine karıştı!
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziran ayından bu yana süren kitlesel protestolar, yerini şiddet olaylarına bırakırken, zanlıların Çin'e iade yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin polisle siviller arasında çatışmaya dönüşmesi halkta endişeye neden oluyor.
DİKKATLİ OLUN
Kentteki sivil şiddete ilişkin AA muhabirinin sorularına cevap vermekten çekinen sokaktaki halk, gazetecilere "dikkatli olun" uyarısında bulunmakla yetiniyor.
Normal şartlarda hayatın 24 saat aktığı Hong Kong'da halk, özellikle geceleri meydana gelen şiddet olaylarından kaçınmak için karanlık çökmeden evlerine dönmeyi tercih ediyor.
Yerel esnafın yanı sıra küresel gıda, teknoloji ve giyim markalarının da kentteki dev mağazalarını ya hiç açmaması ya da akşam olmadan kepenk indirmesi dikkati çekiyor.
Kent içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Hong Kong metrosu ise protestoların en fazla etkilediği ulaşım araçlarının başında geliyor. Önceleri gece yarısına kadar taşımacılık hizmeti sağlayan trenler, artık sadece saat 22.00'ye kadar işliyor.