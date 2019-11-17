Hong Kong yine karıştı!

Yerel esnafın yanı sıra küresel gıda, teknoloji ve giyim markalarının da kentteki dev mağazalarını ya hiç açmaması ya da akşam olmadan kepenk indirmesi dikkati çekiyor.

Kent içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Hong Kong metrosu ise protestoların en fazla etkilediği ulaşım araçlarının başında geliyor. Önceleri gece yarısına kadar taşımacılık hizmeti sağlayan trenler, artık sadece saat 22.00'ye kadar işliyor.