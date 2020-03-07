Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş
Coronavirüs dünyayı gün geçtikçe ele geçiriyor. Tıbbi olarak henüz bir ilaç bulunamadı. Virüs devamlı olarak mutasyona uğraması en büyük etken. Hindistan'da ise sıra dışı bir yöntem deneniyor, inek dışkısıyla duş. Hindistan'da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Hindistanlılar "İnek annemiz çok yaşa" sloganları atarken görülüyor.
07.03.2020 17:21
- Son Güncelleme: 07.03.2020 17:26
Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin'de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.
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