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Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş

Coronavirüs dünyayı gün geçtikçe ele geçiriyor. Tıbbi olarak henüz bir ilaç bulunamadı. Virüs devamlı olarak mutasyona uğraması en büyük etken. Hindistan'da ise sıra dışı bir yöntem deneniyor, inek dışkısıyla duş. Hindistan'da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Hindistanlılar "İnek annemiz çok yaşa" sloganları atarken görülüyor.

07.03.2020 17:21 - Son Güncelleme: 07.03.2020 17:26
Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Hindistan'da da endişeyi arttırdı. Hindistan'da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı.

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Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş

Farklı yerlerde farklı kişiler tarafından çekilen görüntülerde, kendilerinin ineğin kutsal olduğuna inandıklarını belirten vatandaşlar, ineğin idrarı ve dışkısıyla duş alanların asla korona virüsüne yakalanmayacaklarını iddia etti.

Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin'de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş

Paylaşılan videolar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu anlar bazı kesim tarafından övülürken bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş

Öte yandan Hindistan'ın Assam eyaleti Milletvekili Suman Haripriya ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, "Koronadan kaçınmak için inek dışkısı ve idrarının her yere yayılması gerekiyor.

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