Hindistan'da içler acısı durum yaşanırken Çin'den skandal paylaşım! Tepki gelince apar topar sildiler!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste nisan ayından bu yana dünya rekoru kıran Hindistan'da durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Hastanelerde yer kalmazken, insanlar sokaklarda can verirken Çin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dünyanın tepkisini topladı. Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki ölümlerle alay eden bir paylaşım, yükselen tepkilerin ardından silindi.

03.05.2021 09:55 - Son Güncelleme: 03.05.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





