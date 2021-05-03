Hindistan'da içler acısı durum yaşanırken Çin'den skandal paylaşım! Tepki gelince apar topar sildiler!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste nisan ayından bu yana dünya rekoru kıran Hindistan'da durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Hastanelerde yer kalmazken, insanlar sokaklarda can verirken Çin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dünyanın tepkisini topladı. Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki ölümlerle alay eden bir paylaşım, yükselen tepkilerin ardından silindi.
03.05.2021 09:55
- Son Güncelleme: 03.05.2021 09:55
Çaresiz kalan ülkeden yayılan görüntüler bütün dünyayı sarstı ancak Çin'in sosyal medyadan paylaştığı bir mesaj kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.
Nisan ayının ikinci yarısından itibaren koronavirüs vakalarında arka arkaya dünya rekoru kıran ve salgının merkez üssü haline gelen Hindistan'da, tablo her geçen içler acısı bir hale dönüşüyor.
Pazartesi günü 368 bin test daha pozitif sonuç verdi, sağlık sisteminin çöktüğü ülkede birçok hastanede oksijen bitti. Başkent Yeni Delhi'de yalnızca Cumartesi günü aralarında bir doktorun da bulunduğu 12 hasta oksijen bitince hayatını kaybetti.
Hastanelerin dışında ise hastaların yakınları bir yatak bulabilme umuduyla bazen 12 saat kadar bekliyor. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, bazı hastalar hastane bahçesinde beklerken can veriyor.
Yeni Delhi'deki büyük hastanelerdeki oksijen krizini doktorlardan biri 'korkutucu' olarak tanımlayıp ekliyor: "Ana tankı kullanıp bitirdiğinizde, son çare olarak başvurabileceğiniz hiçbir şey yok."