Bilim kurgu filmlerini aratmayan operasyon! Jetpack giyen asker bottan havalandı savaş gemisine iniş yaptı
Jetpack giyen bir İngiliz komandosu bottan havalanıp donanma gemisi HMS Tamar'ın güvertesine iniş yaptı. Operasyona ilişkin servis edilen görüntüler görenleri hayrete düşürürken, donanma askerinin bottan savaş gemisine doğru uçuşu bilim kurgu filmlerini aratmadı.
03.05.2021 19:14
- Son Güncelleme: 03.05.2021 19:37
Dünya, jetpack takan uçan askeri Temmuz 2019'da Fransa'daki bayram kutlamalarında yıldırım gibi havalanmasıyla tanıdı ve gösteriyi izleyen herkesin ağzı açık kaldı.
UÇAN ASKERLERE YENİLERİ EKLENDİ
Aradan geçen iki yılın ardından saatteki hızı 188 kilometreyi bulan uçan askere yenileri eklendi, birçok ülkede farklı testler yapıldı ve yeni görüntüler yayınlandı.
JETPACK DENİZ OPERASYONLARINA UYARLANDI
Nisan 2021'e gelindiğinde, Gravity Industries adlı şirket kişilerin kollarına ve ayaklarına taktıkları motorlar ile uçmalarını sağlayan jetpack'i deniz operasyonlarına uyarladı.
Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi.
'BİR KUŞ MU? BİR UÇAK MI? HAYIR, O BİR UÇAN DENİZCİ'
Bir gemiye uçan Browning'in görüntülerinin Gravity Industries'in YouTube kanalında yayınlanmasından günler sonra, bu kez İngiliz Kraliyet Donanması devreye girdi.